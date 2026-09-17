«المصريين الأحرار»: حماية الشباب ومواجهة الهجرة غير النظامية مسؤولية وطنية مشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 04:29 مساءً -

يتابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، تداعيات حادث غرق قارب للهجرة غير النظامية أمام السواحل اليونانية، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، ومؤكدًا أن هذه الحوادث المؤلمة تستوجب مواصلة الجهود لحماية الشباب من مخاطر الرحلات غير الآمنة وشبكات الاتجار بالبشر والتهريب.

ويثمن الحزب جهود الدولة المصرية والجهات المعنية في متابعة الحادث ورعاية المصريين بالخارج، ويؤكد دعمه لكل الإجراءات الرامية إلى مواجهة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات التهريب والاتجار بالبشر.

ويرى الحزب أن مواجهة الظاهرة تتطلب مسارين متكاملين: مواجهة حاسمة لشبكات التهريب، ومعالجة الأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى المخاطرة بحياتهم، من خلال توسيع فرص العمل والتدريب وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب لبناء مستقبلهم داخل الوطن.

كما يشدد الحزب على أهمية توفير مسارات قانونية وآمنة للعمل بالخارج، وربط فرص العمل المتاحة في الأسواق الخارجية بمهارات الشباب المصري، بما يضمن سفرهم بصورة منظمة تحفظ حقوقهم وكرامتهم.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن حماية الشباب لا تقتصر على منع المخاطر، وإنما تمتد إلى توفير البدائل والفرص؛ فطموح الشباب في تحسين مستقبلهم حق مشروع، ومسؤولية الدولة والمجتمع هي أن يجد هذا الطموح طريقًا آمنًا وقانونيًا، سواء داخل الوطن أو من خلال فرص منظمة للعمل بالخارج.

ويجدد الحزب التزامه بدعم كل جهد وطني يحمي أبناء مصر ويصون كرامتهم، مؤكدًا أن أحلام الشباب يجب أن تتحول إلى فرص حقيقية، وأن بناء المستقبل يكون بالعمل والإنتاج والطريق القانوني الآمن، لا بالمغامرة بحياة الإنسان.