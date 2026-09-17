أخبار اليمن : غارات عدوانية

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غارات عدوانية

شن طيران العدو السعودي، غارتين على جسر البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. غارات عدوانيةشن طيران العدو السعودي، غارتين على جسر البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدو السعودي استهدف بغارتين جسر البرح في مديرية مقبنة للمرة الثانية خلال يومين. وكان العدو السعودي شن قصفاً جوياً ومدفعياً على منطقة غور المشوات في مديرية غمر، ومنطقة عياش بمديرية منبه الحدوديتين.



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