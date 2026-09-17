الخارجية: إيفاد لجان من مصلحة الأحوال المدنية لإصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، في رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، واستجابة لطلبات أبناء الجاليات المصرية، لا سيما في الدول التي تشهد تواجداً كثيفاً للمواطنين المصريين، واستكمالاً للتنسيق المتميز بين وزارتي الخارجية والداخلية، تقرر إيفاد لجان من مصلحة الأحوال المدنية إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المقيمين بتلك الدول، وذلك وفقاً للجدول الزمني المبدئي التالي:

الأردن والإمارات العربية المتحدة (أبوظبي ودبي): من 3 إلى 13 أكتوبر 2026.

قطر ولبنان والكويت: من 17 إلى 27 أكتوبر 2026.

المملكة العربية السعودية (جدة والرياض): من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2026.

اليونان وإيطاليا: من 14 إلى 24 نوفمبر 2026.

فرنسا: من 28 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2026.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في الدول المشار إليها، الراغبين في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، أو تجديدها، أو استخراج بدل فاقد، أو تعديل البيانات، التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعنية، للتعرف على إجراءات ومواعيد تقديم الخدمة.

كما توضح الوزارة أنه يمكن للمواطنين المصريين المقيمين في الدول المجاورة، التقدم لاستخراج بطاقات الرقم القومي من خلال مقار البعثات التي تستقبل لجان مصلحة الأحوال المدنية خلال الفترات المشار إليها، وذلك بالتنسيق المسبق مع البعثة المعنية.