طوفان برشلونة يُغرق راسينغ بسباعية
واصل برشلونة اكتساح منافسيه محلياً وقارياً بفوز عريض على ضيفه راسينغ سانتاندير بنتيجة 7 - 2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأربعاء.
تألق البرازيلي رافينيا نجم وقائد الفريق بتسجيل ثلاثية (هاتريك) منها هدفان من ركلتي جزاء في الدقائق 25 و42 و67.
وأضاف جواو كانسيلو وأسيير فيلاليبري لاعب سانتاندير بالخطأ في مرمى فريقه وغابرييل جيسوس ولامين يامال باقي الأهداف في الدقائق 8 و36 و79 و89.
ولم يكتف برشلونة بذلك بل أضاع يامال ركلة جزاء في الدقيقة 45، وألغى الحكم هدفا للاعب الإسباني الواعد في الدقيقة 72 بداعي التسلل.
في المقابل، سجل ماجيت جايي وياسر زابيري هدفي الضيوف في الدقيقتين 30 و65 من المباراة التي أقيمت على ملعب (سبوتيفاي كامب نو).
بهذا الفوز الكاسح دك برشلونة منافسيه بـ33 هدفاً في 7 مباريات بجميع المسابقات بعد الفوز 5 - 1 على فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا.
وانفرد الفريق الكتالوني حامل اللقب في الموسمين الأخيرين بقمة الترتيب برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاملة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سانتاندير الصاعد حديثاً هذا الموسم عند 7 نقاط في المركز العاشر.
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