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الذهب يرتفع بأكثر من 1%

صعد الذهب بأكثر من واحد بالمائة اليوم مع تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. الذهب يرتفع بأكثر من 1%صعد الذهب بأكثر من واحد بالمائة اليوم مع تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 4353.82 دولار للأوقية "الأونصة". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة لتصل إلى 64.55 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمائة إلى 1788.15 دولار، وزاد البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1303.5 دولار.

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