برايتون يُقصي يونايتد من كأس الرابطة

برايتون يُقصي يونايتد من كأس الرابطةأقصى برايتون مضيفه مانشستر يونايتد من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بفوزه عليه 3-2، الأربعاء، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدفين مبكرين عن طريق شاي لايسي في الدقيقة الثامنة ومايسون ماونت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يقلص برايتون الفارق عبر اليوناني خارالامبوس كوستولاس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقلب برايتون المباراة في الشوط الثاني، بعدما أدرك الألماني باسكال غروس التعادل في الدقيقة 65، قبل أن يسجل البلجيكي ماكسيم دي كويبر هدف الفوز بعد خمس دقائق.

وتواصلت معاناة مانشستر يونايتد محليا، إذ فشل للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق الفوز، بعد خسارته أمام جاره مانشستر سيتي 0-1 في "البريميرليغ"، عقب تعادله مع إيفرتون 2-2.

وتلقى الفريق خسارته الثالثة في ست مباريات بجميع المسابقات، ليودع كأس الرابطة مبكرا، بعدما أهدر تقدمه بهدفين، في نتيجة تزيد الضغوط على المدرب مايكل كاريك.

وفي مباراة أخرى، بلغ إيفرتون الدور الرابع بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 1-0، بفضل هدف البديل الأرجنتيني كارلوس ألكاراس في الدقيقة 80.

كما حجز أستون فيلا مقعده في الدور ذاته بفوزه على مضيفه كوفنتري سيتي 3-1.

وسجل لأستون فيلا تامي أبراهام هدفين في الدقيقتين 7 و59، وروس باركلي في الدقيقة 40، فيما أحرز الدنماركي فيكتور تورب هدف كوفنتري الوحيد في الدقيقة 27.

وودع شيفيلد يونايتد، المنتمي إلى المستوى الثاني، المسابقة أمام فليتوود تاون من المستوى الرابع، الذي فاز عليه 1-0.

وكان أرسنال قد بلغ الدور المقبل الثلاثاء بفوزه على إيبسويتش تاون 4-2، فيما عمق ليفربول جراح توتنهام بالفوز عليه 3-1.