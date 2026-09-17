وزير الخارجية ونظيره الجزائرى يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، وأحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تناول العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التعاون بين مصر والجزائر

وأكد الوزيران الحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-الجزائرية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة، بما يسهم في دفع التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق أرحب للشراكة بين البلدين.

القضية الفلسطينية والسودان والساحل الأفريقي

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن تطورات المشهد الإقليمي وانعكاسات التطورات المتسارعة على الأمن القومي العربي، بما يتطلب تعزيز التآزر والتفاهم بين الدول العربية الشقيقة وتكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة. وتناول الاتصال كذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ومنطقة الساحل الأفريقي، فضلا عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، بما يدعم مسار التسوية السياسية ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.