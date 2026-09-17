بدر عبد العاطى يبحث مع نائب وزير خارجية فيتنام سبل تعزيز العلاقات الثنائية

- 1/2
- 2/2
احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، لى آن توان، نائب وزير الخارجية الفيتنامي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام
وز
وذلك فى ضوء استضافة القاهرة للدورة الحادية عشر من المشاورات السياسية بين مصر وفيتنام.
أشاد الوزير عبد العاطى، بما تشهده العلاقات المصرية - الفيتنامية من تطور ملحوظ في ضوء الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2025، معرباً عن التطلع إلى استضافة القاهرة الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة، فضلاً عن عقد الدورة الثالثة للجنة الفرعية المشتركة للتعاون الصناعى والتجاري في فيتنام.