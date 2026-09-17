بدر عبد العاطى يبحث مع نائب وزير خارجية فيتنام سبل تعزيز العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 01:29 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، لى آن توان، نائب وزير الخارجية الفيتنامي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام

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