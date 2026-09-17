بحضور السفيرة نبيلة مكرم.. مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني توقع بروتوكول تعاون لتطوير مكتب صحة القصير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 12:45 صباحاً - وقعت مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع كل من شركة أمل للبترول، وشركة ميدتاب (MIDTAP)، وشركة صان مصر (EMC)، بهدف رفع كفاءة وتطوير مكتب صحة القصير بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة بثينة مصطفى، القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو مجلس النواب والبرلمان الأفريقي، والأستاذة إيمان الديب، مساعد رئيس الهيئة العامة للبترول للمسؤولية المجتمعية، والأستاذ أحمد حمدي، مدير عام المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر.

ويستهدف البروتوكول دعم تطوير البنية والخدمات المقدمة من خلال مكتب صحة القصير، في إطار توجيه جهود المسؤولية المجتمعية نحو مشروعات تنموية تسهم في تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية.

وتعكس هذه الشراكة أهمية تكامل أدوار مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين، ويعزز جهود تحسين جودة الحياة بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تعزيز الشراكات بين مؤسساته ومختلف الجهات، وتكامل المبادرات والمشروعات التنموية بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.