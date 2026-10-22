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القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

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  • القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية 1/9
  • القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية 2/9
  • القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية 3/9
  • القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية 4/9
  • القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية 5/9
  • القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية 6/9
  • القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية 7/9
  • القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية 8/9
  • القوات المسلحة تشارك عدداً من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية 9/9

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - شاركت القوات المسلحة فى مراسم إحياء الذكرى الرابعةوالثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية والتى أقيمتبمشاركة ممثلى دول ( بريطانيا - ألمانيا - إيطاليا - اليونان ) ، وذلك بحضورعدد من قادة القوات المسلحة ووفود رفيعة المستوى من الدول المشاركة وأسر الضحايا بمقر النصب التذكارى لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين .تضمنت المراسم الوقوف حداداً على أرواحضحايا المعركة من الدول المشاركة تخليداً لذكراهم وتقديراً لما قدموه خلال أحداث معركة العلمين بالحرب العالمية الثانية عام 1942, وقام المشاركون بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى مشهد يعكس مظاهر التقدير والوفاء لضحاياالمعركة . 

تأتى هذه المشاركة فى إطار الحرص على إحياء الذكرى التاريخية لمعركة العلمين ، بما يعزز قيم السلام والتعاون بين الدول ، كما تؤكد هذه المناسبة أن العلمين أصبحت مدينة سياحية عالمية من طراز رفيع تستضيف مختلف الفعاليات الدولية والثقافية والفنية ،بما يعكس ما تشهده من تطور ومكانة متنامية على خريطة السياحة العالمية .


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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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