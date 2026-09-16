مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثانى من الحركة القضائية لعام 2026/ 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 07:25 مساءً - وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنة - رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/ 2027.

ووافق المجلس على الحركة وفقاً لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من أمانة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل، بشأن التعيين في وظائف رؤساء من الفئتين ( أ ، ب ) والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف، وقد تضمن المشروع ترقية عدد ( 214) رئيساً من الفئة ( ب ) بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة ( أ ) وهم من امضوا عامين في الدرجة ، وترشيح ( 156) قاضياً بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة ( ب ).

وراعت اللجنة المشتركة إبان دراسة مشروع الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وبلغت نسبة الاستجابة للرغبات المبداه من المعنيين 89٪ ، وفقاً لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الحركة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17 من سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر 2026 الكترونياً من خلال موقع الرسمى لمجلس القضاء الأعلى أو بمقر الأمانة العامة بدار القضاء العالى.