تفاصيل استقبال الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 07:25 مساءً - ينشر «صوت الأمة» فيديو لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره الفلسطيني الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، حيث رحّب به مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة إلى حين تسويتها بشكل عادل وشامل.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما تبذله مصر من جهود لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق تسوية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.

عباس يثمن الدور المصرى

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الرافض لكافة أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا مواصلة مصر جهودها بالتنسيق مع الوسطاء لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، الذى تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025.

الالتزام باتفاق وقف الحرب

وأكد الرئيس السيسى ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، بما يشمل وقف التصعيد، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأجواء لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم مصر للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجهود تحقيق التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية بما يعزز مصالح الشعب الفلسطيني.

تطورات الأوضاع في الضفة الغربية

واطلع الرئيس محمود عباس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدًا تقديره للدور التاريخي والثابت الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق التسوية الدائمة والعادلة لها.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تثمين الشعب الفلسطيني للجهود المصرية، مؤكدًا أهمية مواصلة التشاور بين البلدين بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات الإقليمية، وهو ما رحّب به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم الاتفاق على تكثيف آليات التنسيق السياسي خلال المرحلة المقبلة على كافة المستويات.