وزير العدل: نعتز بعمق العلاقات الاستراتيجية مع الصين ونحرص على تبادل الخبرات التشريعية وتكامل الجهود المؤسسية والرقابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 04:33 مساءً - * رئيسة الوفد الصيني: نثمن ما تشهده المنظومة القضائية والإدارية في مصر من تحديث متواصل، ونتطلع لتوطيد التعاون القانوني والمؤسسي المشترك بما يعزز أُطر النزاهة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية برئاسة السيدة

يو هونغتشيو نائبة الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط و نائبه الرئيس للجنة الوطنية الصينية للرقابة ، وبحضور السيد لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والوفد المرافق من السادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية و السفارة الصينية بالقاهرة ولفيف من السادة مساعدي وزير العدل.

وفي مستهل اللقاء، رحّب المستشار وزير العدل بالسادة الضيوف، مُشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده من تطور ملموس وشراكة بناءة في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص وزارة العدل على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات التشريعية والقضائية.

كما أشاد الوزسير بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في إطار تكامل مؤسسات الدولة لترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وبناء بيئة مؤسسية نزيهة وفعالة تدعم مسيرة التنمية الشاملة.

ومن جانبها؛ أعربت يو هو نغتشيو عن بالغ اعتزازها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدًة بما تشهده المنظومة القضائية والإدارية في مصر من تحديث شامل ومستمر، مؤكدةً حرصها على مواصلة توطيد التعاون القانوني والمؤسسي بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين .

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك ؛ لتفعيل مخرجات هذا اللقاء، وترجمة مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج عمل مشتركة تُسهم في تعزيز البناء المؤسسي وترسيخ أُطر النزاهة وسيادة القانون