الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين.. ويؤكد: القضية الفلسطينية ستظل أولوية مصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 02:49 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار التشاور والتنسيق بشأن تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية. وأكد السيسي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة حتى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.



السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل لتحقيق السلام

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مواصلة مصر جهودها لدعم الشعب الفلسطيني والعمل من أجل تحقيق التسوية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين.



مصر تواصل جهودها لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على رفض مصر لكافة أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية بالتنسيق مع الوسطاء لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025.

وأكد السيسي ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، بما يشمل وقف التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.



السيسي: لا لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم مصر للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب مساندة جهود تحقيق التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

وتستند هذه المواقف إلى ما أعلنته الرئاسة المصرية رسميًا بشأن استمرار التشاور مع الجانب الفلسطيني حول القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة.