تحالف مستقبل مصر الطبي يستعرض في "إيجي هيلث 2026" رؤيته لتطوير منظومة متكاملة للسياحة العلاجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 02:49 مساءً - استعرضت شركة تحالف مستقبل مصر الطبي، خلال مشاركتها في معرض "إيجي هيلث 2026"، رؤيتها لتطوير منظومة متكاملة للسياحة العلاجية، تستهدف استقبال المرضى من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، والاستفادة من الإمكانات الطبية والخدمات المتخصصة التي توفرها المنظومة لتقديم رحلة علاجية متكاملة تبدأ قبل وصول المريض إلى مصر وتمتد إلى ما بعد انتهاء العلاج.

وتطرح الشركة من خلال مشاركتها في المعرض تصورًا متكاملًا لرحلة المريض الدولي، تبدأ بتنسيق الاستشارات والخدمات الطبية وتقييم الحالة قبل السفر، ثم ترتيبات السفر والاستقبال والإقامة والترجمة، وصولًا إلى المتابعة الطبية بعد العلاج، بما يوفر للمريض ومرافقيه خدمات مترابطة خلال مختلف مراحل الرحلة العلاجية.

وتستهدف شركة تحالف مستقبل مصر الطبي دعم هذا التوجه من خلال بناء شبكة من الوكلاء الطبيين والشركاء ومشغلي السياحة، بما يسهم في تنسيق الخدمات الطبية والمساندة وتقديم برامج متكاملة للمرضى ومرافقيهم، وفتح قنوات للتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالسياحة العلاجية والأسواق المستهدفة.

ويستعرض جناح الشركة في "إيجي هيلث 2026" كذلك الحلول الرقمية التي تدعم تجربة المريض الدولي، ومن بينها الاستشارات الافتراضية قبل السفر، وخدمات الرأي الطبي الثاني، والفرز المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتابعة الطبية عن بُعد بعد العلاج، إلى جانب سجل طبي إلكتروني موحد يربط مستشفيات المنظومة، وبوابة آمنة للمرضى، ودعم متعدد اللغات، والتكامل مع شبكات الإحالة.

وتستند الرؤية التي تطرحها الشركة في المعرض إلى الإمكانات الطبية لمنشآت المرحلة الأولى من المنظومة، وفي مقدمتها المركز الطبي العالمي ومستشفى الجوي التخصصي، بما تضمه من تخصصات وخدمات طبية متخصصة، ويضم المركز الطبي العالمي أكثر من 38 تخصصًا وأكثر من 100 استشاري، ويحمل اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، فيما تضم مستشفى الجوي التخصصي تخصصات القلب والأورام والأعصاب والعظام والعيون والأنف والأذن، إلى جانب مركز متطور لعلاج الأورام بالإشعاع.

وتأتي السياحة العلاجية ضمن المحاور التي تستهدف شركة تحالف مستقبل مصر الطبي تطويرها بالتوازي مع بناء القدرات البشرية والتحول الرقمي ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يدعم توجهها نحو تطوير منظومة رعاية صحية متكاملة ورفع قدرتها على خدمة المرضى من داخل مصر وخارجها.

ويمثل معرض "إيجي هيلث 2026" منصة للتواصل بين مختلف أطراف قطاع الرعاية الصحية، بما يشمل الجهات الحكومية والمؤسسات الطبية والشركات المتخصصة والخبراء والباحثين، وهو ما يتيح لشركة تحالف مستقبل مصر الطبي طرح رؤيتها للسياحة العلاجية أمام الجهات المعنية، وبحث فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود تعزيز موقع مصر كوجهة إقليمية للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

نبذة عن شركة تحالف مستقبل مصر الطبي

شركة تحالف مستقبل مصر الطبي إحدى الشركات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتعمل على تطوير منظومة متكاملة للرعاية الصحية تضم الخدمات الطبية المتخصصة ومراكز التميز والتخصصات الدقيقة، إلى جانب التدريب والبحث العلمي والتحول الرقمي والسياحة العلاجية. وتبدأ شبكة الشركة في مرحلتها الأولى بالمركز الطبي العالمي والمستشفى الجوي التخصصي، وتشمل أكثر من 38 تخصصًا طبيًا، وأكثر من 100 استشاري، وخدمات طوارئ على مدار الساعة، وطاقة استيعابية تتجاوز 500 سرير، مع التوسع المرحلي في المنشآت والتخصصات والخدمات الطبية. وتشمل مجالات التخصص علوم القلب والأورام وعلوم الأعصاب وزراعة الأعضاء وجراحات العظام المتقدمة وصحة المرأة والإخصاب وطب الأطفال وحديثي الولادة وطب وجراحات العيون، إلى جانب عدد من التخصصات الطبية الأخرى.