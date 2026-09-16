اجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - عقد الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا مشتركًا مع الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والأستاذ الدكتور عصمت قرشي عبد الله، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان الشقيقة، بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري المصرية، ووزارة الزراعة والري السودانية، وجهاز مستقبل مصر، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وتناول الاجتماع سبل دفع التعاون الاستراتيجي بين البلدين من خلال إقامة مشروعات زراعية مشتركة على الأراضي السودانية، والاستفادة من المقومات والإمكانات الزراعية التي يتمتع بها السودان، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين البلدين في هذا المجال.

كما بحث الاجتماع فرص التعاون في إنتاج وتوريد واستيراد عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بما يدعم تأمين احتياجات الأسواق وتعزيز حركة التبادل الزراعي بين مصر والسودان، ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات المنظمة للموارد المائية.

وأكد الجانبان أهمية أن تقوم المشروعات المشتركة على أسس اقتصادية وبيئية مستدامة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد من المشروعات الزراعية، ويدعم استمرارية التعاون بين البلدين في ملفات التنمية الزراعية والأمن الغذائي.