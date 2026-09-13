هالاند يقود سيتى لحسم ديربى مانشستر بـ10 لاعبين ومزاحمة أرسنال على القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 10:29 مساءً - حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر لصالحه بعدما تغلب على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مان يونايتد ضد مان سيتي

ويدين مانشستر سيتي بهذا الانتصار إلى نجمه النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، لتنتهى بفوز اضيوف 1-0 ويمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مباراة مانشستر سيتي اليوم

ولم تكن مهمة مانشستر سيتي سهلة، بعدما اضطر الفريق لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23، عقب طرد فيل فودين إثر تدخل على برونو فرنانديز، ليخوض الفريق أكثر من ساعة كاملة من عمر اللقاء منقوصًا عدديًا.

ورغم النقص العددي، نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على تماسكه الدفاعي وامتصاص محاولات مانشستر يونايتد، قبل أن ينجح هالاند في هز الشباك بالدقيقة 60، في هدف خضع لمراجعة تقنية الفيديو قبل احتسابه رسميًا.

وحاول مانشستر يونايتد العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، لكنه فشل في استغلال تفوقه العددي، ليخرج مانشستر سيتي بانتصار ثمين خارج ملعبه ويواصل بدايته القوية في الموسم، مزاحمًا أرسنال على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة، واصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية في الدوري الانجليزي، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، ليصل إلى 12 نقطة في المركز الثانى بجدول ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر بنفس رصيد النقاط، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل مان يونايتد كالتالي:

ـ حراسة المرمى: لامنس.

ـ خط الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز – دورجو.

ـ خط الوسط: يوري تيليمانس – برونو فرنانديز – كوبي ماينو.

ـ خط الهجوم: برايان مبويمو – ماتيوس كونيا – ماركوس راشفورد.

وبدأ مان سيتي المباراة بالتشكيل التالى..

دوناروما في حراسة المرمى، ثم نونيز، جيهي، جفارديول، دياز، أندرسون، فيرنانديز، ريان شرقي، هالاند، سيمينيو، وفودين.