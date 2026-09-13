فالنسيا يقيل مدربه كوربيران

فالنسيا يقيل مدربه كوربيرانأعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم، إقالة مدربه كارلوس كوربيران بسبب سوء النتائج، في وقت يتذيل فيه النادي ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح فالنسيا، في بيان، أنه فسخ عقدي كوربيران ومديره التنفيذي البريطاني رون غورلاي، وذلك بعد يومين من الخسارة أمام إشبيلية بهدف دون رد، وهي الهزيمة الرابعة تواليا للفريق في خمس مباريات.

وسيتولى أوسكار سانشيس، مدرب الفريق الرديف، قيادة الفريق بشكل مؤقت إلى حين تعيين مدرب جديد.

ويعد كوربيران الذي تولى قيادة الفريق منذ ديسمبر 2024، أول مدرب تتم إقالته في الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما نجح خلال الموسمين الماضيين في الإبقاء على فالنسيا ضمن أندية الدرجة الأولى.