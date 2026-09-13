أخبار اليمن : علي النونو مدرباً جديداً لأهلي صنعاء

دوت الخليج -

علي النونو مدرباً جديداً لأهلي صنعاء

أعلنت إدارة نادي أهلي صنعاء تكليف الكابتن علي النونو مدرباً جديداً للفريق الكروي الأول، خلفاً للكابتن جمال القديمي، الذي كان قد تعرض لجلطة دماغية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي الرعاية الطبية. علي النونو مدرباً جديداً لأهلي صنعاءأعلنت إدارة نادي أهلي صنعاء تكليف الكابتن علي النونو مدرباً جديداً للفريق الكروي الأول، خلفاً للكابتن جمال القديمي، الذي كان قد تعرض لجلطة دماغية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي الرعاية الطبية. وقال النادي في بيان مقتضب على حسابه الرسمي "فيس بوك": "نظراً للوضع الصحي الطارئ لمدرب الفريق الأول الكابتن جمال القديمي، قررت إدارة النادي تكليف الكابتن علي النونو بالقيام بمهمة تدريب الفريق خلال الفترة الحالية". ويستعد الإمبرارطور لخوض مباراته في ختام مرحلة ذهاب الدوري اليمني العام لكرة القدم أمام نظيره هلال الحديدة في 8 أكتوبر المقبل.



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