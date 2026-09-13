سفير مصر في اليمن: ندعم الشرعية مُمثلًة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 11:21 مساءً - التقى السفير "إيهاب أبو سريع" سفير مصر لدى الجمهورية اليمنية بالدكتور "رشاد العليمي" رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

نقل السفير "إيهاب أبو سريع" تحيات رئيس الجمهورية، موضحًا ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية، ومؤكدا على دعم مصر للشرعية في اليمن مُمثلًة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، وكذا تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، يلبي طموحات الشعب اليمني، وينهي معاناته الإنسانية.

كما استعرض اللقاء مجمل أوجه العلاقات الثنائية، وما شهدته خلال الفترة الماضية من تطور في مختلف المجالات، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الراهنة في اليمن.

ختامًا، أعرب السفير خلال اللقاء عن خالص تقديره لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وللحكومة اليمنية لما حظي به من تعاون وتقدير خلال فترة عمله، مؤكدًا اعتزازه بالعمل على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر واليمن.