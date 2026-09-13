الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات طالت 15 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة جنين وعددا من بلدات وقرى المحافظة، تخللتها مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية، كما اعتقلت طفلين خلال اقتحامها مدينة بيت لحم.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أفراد من عائلة واحدة من بلدة طمون.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.