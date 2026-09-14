وكالة الأنباء الفلسطينية : الرئيس محمود عباس أبو مازن يزور مصر غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 04:37 مساءً - أعلن القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ناجي الناجي، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيصل إلى مصر غدًا، في زيارة رسمية تستمر يومين، سيعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة إلى القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني لجمهورية مصر العربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق الكامل بين القيادتين المصرية والفلسطينية، إضافة إلى بحث سبل إنجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.