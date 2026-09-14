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ضبط طالب بالمنيا لإدارته صفحة للترويج لبيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل

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ضبط طالب بالمنيا لإدارته صفحة للترويج لبيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 01:49 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، طالب مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء الأسلحة البيضاء، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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