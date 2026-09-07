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وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري ويؤكد دعم وحدة وسيادة الدولة السورية

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وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري ويؤكد دعم وحدة وسيادة الدولة السورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 04:33 مساءً -  

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٧ سبتمبر، بالسيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، على هامش أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية، حيث استعرض الوزيران تطورات العلاقات المصرية السورية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.

 

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الدول العربية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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