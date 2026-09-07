ختام فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك (نسور الحضارة - ٢٠٢٦)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 04:33 مساءً - اختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك (نسور الحضارة - ٢٠٢٦) والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية ، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات من الجانبين .

تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتنسيق على أسلوب التنفيذ للمهام المشتركة ، ونفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين العديد من الطلعات الجوية للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية وفقاً لأحدث طرق القتال الجوى الحديث فضلاً عن التدريب على عمليات التزود بالوقود في الجو .

وأظهر التدريب المستوى المتميز والإحترافي الذى وصل إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين فى إدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة وإقتدار .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى ، وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين .