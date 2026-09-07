وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني سبل دعم مصر لسيادة لبنان ومؤسساته الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 سبتمبر 2026 05:37 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، على هامش أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية، حيث بحث الجانبان تطورات العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وضرورة وقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن ١٧٠١. كما أكد دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يمكنها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

تناول اللقاء كذلك سبل دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم والمساندة للبنان الشقيق، مشدداً على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية للحفاظ على أمنه واستقراره ومنع انزلاقه إلى دائرة جديدة من التصعيد الإقليمي.