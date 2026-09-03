51 متسابقا.. وزارة الأوقاف تعلن أسماء المتأهلين إلى التصفية الثالثة من «دولة التلاوة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 02:21 مساءً -

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء 51 متسابقًا المتأهلين إلى التصفية الثالثة من الموسم الثاني لمشروع «دولة التلاوة»، بعد اجتيازهم مراحل المنافسة السابقة، التي شارك فيها آلاف المتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدًا لاستكمال مراحل التصفيات واختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية من المشروع الهادف إلى اكتشاف المواهب القرآنية المصرية ورعايتها وإبرازها.

وتُعقد التصفية الثالثة بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين الموافق 7 من سبتمبر 2026م، وذلك للمتسابقين الذين وردت أسماؤهم في قائمة المتأهلين.

ويأتي تأهل المتسابقين إلى هذه المرحلة عقب التصفيات الأولية للموسم الثاني، التي شهدت مشاركة 25 ألف متسابق، قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المنافسة، وصولًا إلى اختيار أصحاب المواهب الأكثر تميزًا وفقًا لنتائج التقييم.

وتُجرى منافسات المشروع من خلال اختبارات دقيقة تستهدف تقييم المتسابقين في تلاوة القرآن الكريم، بما يؤكد ثراء المدرسة المصرية في التلاوة، ويتيح اكتشاف أصوات جديدة قادرة على مواصلة مسيرة التلاوة المصرية وإبرازها أمام الجمهور.

وكان الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد أكد خلال انطلاق المرحلة الثانية من التصفيات أن الموسم الثاني كشف عن مواهب قرآنية متميزة وحناجر ذهبية وخامات صوتية شديدة الإبداع والعذوبة، مشيرًا إلى أن الجمهور متعطش لاكتشاف الجديد والفريد من مواهب مصر في تلاوة القرآن الكريم.

وتتضمن إجراءات حضور التصفية الثالثة إحضار صورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من شهادة الميلاد للمتسابق القاصر، مع ضرورة الاطلاع على أصول المستندات المقدمة.

وجاءت أسماء المتأهلين إلى التصفية الثالثة على النحو التالي:

1. أحمد حسام الدين محمد محمد – الجيزة

2. عبدالرحمن محمد عبدالهادي أبو فايد – الغربية

3. الحسين حسام رزق إسماعيل – البحيرة

4. علي ياسين التهامي حسانين – القاهرة

5. ربيع إسماعيل محمد خطاب – البحيرة

6. أحمد محمد طه أمين – المنوفية

7. أحمد إبراهيم أحمد الدرانيشي – الجيزة

8. الحسن حسام رزق إسماعيل – البحيرة

9. علي إبراهيم عبد اللطيف – بني سويف

10. محمد عصام محمد عبد السلام – البحيرة

11. محمد محمد عبدالقادر إمام – القليوبية

12. محمد عبد الدايم محمد عطية – الأقصر

13. أحمد محمد أحمد إبراهيم مصطفى ودع – الشرقية

14. محمد سمير عبدالعظيم محمد – الدقهلية

15. مؤمن أحمد فتح الله أحمد – الشرقية

16. عمر جمال عبد الحميد محمد – الجيزة

17. محمود وليد محمد عبد الحميد – الجيزة

18. محمد عبدالرحمن محمد الخولي – الغربية

19. محمد أيمن عبدالعزيز محمود عطية – الشرقية

20. محمد محمود عطية عبد المولى الخولي – البحيرة

21. محمود عبده محمود عبده – الدقهلية

22. فياض أحمد فياض محمود – الجيزة

23. أحمد أشرف سرور عبدالعزيز – الدقهلية

24. بلال عبد الحميد عبد ربه محمد – الدقهلية

25. يوسف علي عبد المنصف سماحة – المنوفية

26. عبدالرحمن عبد المنعم عبد اللاه – قنا

27. إبراهيم محمد السيد إبراهيم – الدقهلية

28. محمد السيد عبد العزيز محمد – القليوبية

29. حسن صلاح عبد العال أحمد – قنا

30. عبد الرحمن محمد أحمد يونس – البحيرة

31. محمد مبروك عبد الوكيل خطاب – البحيرة

32. زكريا إبراهيم علي محمد – الإسماعيلية

33. خالد ناصر صباح صبحي – القليوبية

34. محمد رضا عبد العظيم العشري – الدقهلية

35. أيمن أحمد حسن أبو علام – الإسكندرية

36. أحمد محمد محمد محمد – القليوبية

37. يوسف عبد الحميد أحمد عبد الحميد – المنوفية

38. عوض عبد الله انبيوه آدم – البحيرة

39. مصطفى محمد السيد حمودة – الدقهلية

40. السيد عزت السيد محمد علي راشد – الشرقية

41. محمود محمد إبراهيم سليمان – الشرقية

42. عباس أحمد عباس – المنوفية

43. عبد الرحمن فرج حافظ برعي – القاهرة

44. نصر السيد نصر طه – الجيزة

45. نور محمود حامد محمود – الجيزة

46. محمود محمد رجب عبدالله مجاهد – الشرقية

47. سمير محمد عبدالرحمن إسماعيل – الشرقية

48. إبراهيم محمد إبراهيم حب النبى – سوهاج

49. بدر عبد الحكيم البدري عبد الرحمن – المنيا

50. محمود هاشم السيد هاشم – القليوبية

51. يوسف جمال محمد محمد بركات – الفيوم

ويأتي الموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» في إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستكمال اكتشاف المواهب القرآنية المصرية ورعايتها وإبراز أصحاب الأصوات والأداء المتميز خلال المراحل التالية من المنافسة.