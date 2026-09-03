وزير التعليم العالي يلتقي مدير «الألكسو» لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 02:21 مساءً - التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، والدكتور محمد مصطفى كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور عبدالعزيز قنصوة بالمدير العام لمنظمة الألكسو، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في دعم التعاون العربي في مجالات التربية والثقافة والعلوم، ومشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في دعم وتطوير منظومات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية.

وأكد الوزير أهمية توسيع مجالات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الألكسو في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لمنظمة الألكسو، عددًا من مجالات التعاون التي يمكن تفعيلها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في دعم برامج المنظمة ومبادراتها، بما يخدم أهداف العمل العربي المشترك.

وأشاد المدير العام للألكسو بالدور المصري في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، مثمنًا جهود الدكتور عبدالعزيز قنصوة وحرص مصر على دعم منظمة الألكسو وتعزيز دورها في خدمة قضايا التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي.

وتناول اللقاء بحث عدد من أوجه التعاون، من بينها إنشاء مركز تدريبي تابع لمنظمة الألكسو في مصر، بما يسهم في دعم برامج التدريب وبناء القدرات، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تخدم الكوادر والباحثين والمتخصصين من مختلف الدول العربية.

كما بحث الجانبان سبل توفير المنح الدراسية للطلاب الأكثر استحقاقًا في الدول العربية، من خلال إتاحة فرص تعليمية في عدد من التخصصات، بما يدعم جهود التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجال التعليم العالي.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والعمل على تفعيل مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات المنح الدراسية والبرامج التدريبية والبحثية، بما يعزز الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الألكسو.