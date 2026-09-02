أسعار النفط تواصل مكاسبها
واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء، بعدما أدى تجدد الضربات بين أمريكا وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام، مع تراجع الآمال في احتواء سريع للتوتر في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ85 سنتا، أو 0.9%، إلى 95.50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ44 سنتا، أو 0.5%، إلى 90.66 دولارا.
وكان الخامان قد قفزا بأكثر من 4 دولارات في جلسة أمس الثلاثاء، ليسجلا أكبر مكاسب يومية لبرنت منذ 24 يوليو/تموز، وللخام الأمريكي منذ 23 يوليو/تموز.
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