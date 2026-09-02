طقس غداً الخميس.. حار نهارا ونشاط رياح وشبورة كثيفة والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 3 سبتمبر 2026، طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 37

​الوجه البحري: العظمى 34، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33، المحسوسة 36

​شمال الصعيد: العظمى 37، المحسوسة 39

​جنوب الصعيد: العظمى 40، المحسوسة 41

الظواهر الجوية الخميس 3 سبتمبر

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية و شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.