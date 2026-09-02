حركة جديدة لرؤساء أحياء القاهرة.. تغييرات في النزهة والسلام والمطرية والمقطم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 06:29 مساءً -

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارا بحركة تنقلات وتكليفات محدودة بين عدد من القيادات المحلية ورؤساء الأحياء بهدف تجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات ودعم العمل الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة تكليف حنان محمد لطيف عبد العليم رئيس حي السلام ثان بالعمل رئيسا لحي النزهة خلفا لرئيس الحي الحالي الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

وتضمن القرار أيضا تكليف محمود محمد كامل أبو المكارم سكرتير حي السلام أول بتولي مهام رئيس حي السلام ثان في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز منظومة الخدمات داخل الأحياء.

وجاءت الحركة بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 16142 لسنة 2026 الذي تضمن عددا من التنقلات والتكليفات الجديدة بين القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستوى الأداء الخدمي.

وشملت أبرز التغييرات نقل محمد عبد النعيم عبد الرحمن من رئاسة حي روض الفرج إلى رئاسة حي المطرية.

كما جرى نقل اللواء عمرو عيسوي من رئاسة حي المطرية وتكليفه برئاسة حي المقطم.

وتضمنت الحركة نقل المهندسة جيهان جادو حسنين من رئاسة حي غرب مدينة نصر إلى رئاسة حي عين شمس.

وشملت التغييرات كذلك تصعيد رشا هشام إبراهيم من منصب سكرتير حي المعادي لتولي رئاسة حي غرب مدينة نصر.

كما تم تصعيد ناصر طلعت محمد حسين سكرتير حي شبرا لتولي رئاسة حي روض الفرج ضمن حركة إعادة توزيع القيادات المحلية بالمحافظة.