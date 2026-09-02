ذهبية وبرونزية ترفعان حصيلة مصر.. كريم كحلة يتألق في دورة البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 06:29 مساءً -

واصل الرباع المصري كريم كحلة تألقه في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية وتستمر منافساتها حتى 3 سبتمبر الجاري، بعدما نجح في حصد ميداليتين لمصر في منافسات رفع الأثقال.

ونجح كحلة في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات النطر بوزن 95 كجم بعدما رفع 204 كجم، بينما حصل على الميدالية البرونزية في منافسات الخطف بعد تسجيل 164 كجم.

ورفع إنجاز كريم كحلة رصيد البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 56 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 22 ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية.

وتشارك البعثة المصرية في منافسات الدورة من خلال 23 لعبة رياضية تشمل القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والكانوي والكياك والفروسية والسلاح والألعاب المائية والسباحة القصيرة والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتيه والبادل والتجديف والشراع والرماية وتنس الطاولة والكرة الطائرة ورفع الأثقال والمصارعة وسباحة الزعانف والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط بإجمالي 620 ميدالية متنوعة منذ مشاركاتها في البطولة، بينها 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.