مصر وقطر تبحثان احتواء التصعيد.. تأكيد على العودة للمفاوضات بين واشنطن وطهران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 05:37 مساءً -

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين يوم الأربعاء 2 سبتمبر في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر وقطر بشأن التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل احتواء التوترات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس. كما شددا على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استنادا إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وأشار الوزيران إلى أن الحوار والحلول السياسية يمثلان السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتجنب تداعيات التصعيد المستمر.

وحذر الجانبان من خطورة مواصلة التصعيد وما قد يترتب عليه من تداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها. كما أكدا أن استمرار التوترات يهدد حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.

وشدد وزيرا خارجية مصر وقطر على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بمبادئ حسن الجوار. كما أكدا أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية بما يحافظ على حركة التجارة ويحد من تداعيات التوترات الإقليمية.