الرئيس السيسي: حماية أمن الخليج والأردن وحرية الملاحة أولوية لمصر في مواجهة تصعيد المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:53 مساءً -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط يمثل أولوية لمصر. مشددا على ضرورة احترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والحفاظ على سلامة أراضيها.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج بقصر الاتحادية أن مصر تتحرك من أجل احتواء حالة التوتر في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية بهدف الوصول إلى تسويات للأزمات والنزاعات بما يدعم السلام والتنمية لشعوب المنطقة.

وأشار السيسي إلى وجود توافق في الرؤى المصرية الصينية بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق بين القاهرة وبكين لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع الإقليمية.

وأكد الرئيس استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية. مشيرا إلى أهمية الدور الصيني باعتبار الصين دولة محورية وعضوا دائما في مجلس الأمن وقادرة على الإسهام في دعم جهود خفض التوتر وتعزيز مسارات التنمية.

كما بحث الرئيسان عددا من الملفات الإقليمية والدولية. وأكدا ضرورة الاعتماد على الوسائل الدبلوماسية للوصول إلى حلول شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. كما ناقشا الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط ودعم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.

وشدد السيسي على ضرورة تجنيب شعوب المنطقة التداعيات السلبية للأزمات والتوترات. مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة والحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج والأردن وسلامة أراضيها.

وتأتي هذه المباحثات في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي بقصر الاتحادية. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق المصري الصيني بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.