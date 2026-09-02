الرئيس الصيني: مصر والصين تدعمان دور الدول النامية في رسم ملامح النظام الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:53 مساءً -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الرئيس الصيني شي جين بينج وقرينته بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الصيني إلى مصر.

وشهدت مراسم الاستقبال اصطفاف الخيول وإطلاق 21 طلقة مدفعية وأداء حرس الشرف للتحية إلى جانب عزف السلامين الوطنيين لمصر والصين. كما التقط الرئيسان وقرينتاهما صورة تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية بين وفدي البلدين.

وعقب مراسم الاستقبال عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وشهدت الزيارة كذلك توقيع اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم قبل إقامة مأدبة غداء تكريما للرئيس الصيني وقرينته والوفد المرافق.

وأعرب شي جين بينج عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها خلال زيارته لمصر. وأكد اهتمام بلاده بتطوير علاقات التعاون المتنامية مع القاهرة والالتزام بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها البلدان عام 2014.

وشدد الرئيس الصيني على حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أوسع وتشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر. وأشار إلى أهمية الاستفادة من مقومات السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين.

كما أكد شي استمرار التعاون الفني ونقل الخبرات الصينية إلى مصر في عدد من المجالات الرئيسية من بينها البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة. وأوضح أن توسيع هذا التعاون يسهم في تعزيز الشراكة الثنائية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشاد الرئيس الصيني في الوقت نفسه بالجهود المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وأكد أهمية مواصلة التنسيق بين القاهرة وبكين في المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشار شي جين بينج إلى أن تعزيز التعاون المصري الصيني يمكن أن يسهم في دعم الأمن والتنمية ودفع جهود تسوية النزاعات بالوسائل السلمية. كما استعرض رؤية بلاده تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس الصيني أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر والصين للدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز مشاركتها في صياغة مستقبل النظام الدولي بما يعكس تطلعاتها ويدعم دورها في القضايا الدولية.