الرئيس السيسي يستقبل شي جين بينج في زيارة تاريخية.. 70 عاما من العلاقات المصرية الصينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:53 مساءً -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الرئيس الصيني شي جين بينج وقرينته بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء في مستهل الزيارة الرسمية للرئيس الصيني إلى مصر.

وشهدت مراسم الاستقبال الرسمي اصطفاف الخيول وإطلاق 21 طلقة مدفعية وأداء حرس الشرف للتحية وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. كما التقط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته صورة تذكارية مع الرئيس الصيني وقرينته.

وعقب مراسم الاستقبال عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين لبحث مختلف ملفات التعاون والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشهدت الزيارة كذلك توقيع اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين قبل إقامة مأدبة غداء تكريما للرئيس الصيني وقرينته والوفد المرافق.

وفي مستهل المباحثات رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الصيني قائلا إنه يرحب بصديقه الرئيس شي جين بينج في مصر. ووصف السيسي الزيارة بأنها تاريخية لكونها تتزامن مع احتفال البلدين بمرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن العلاقات المصرية الصينية تأسست عام 1956 في محطة تاريخية مهمة. وأكد أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم معها علاقات دبلوماسية.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى مصر في ظل مسار متنام للعلاقات بين البلدين التي شهدت خلال العقود الماضية تطورا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. كما تمثل مناسبة مرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية فرصة لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين ودفع التعاون المشترك إلى آفاق جديدة.