الرئيس السيسي يعلن انطلاق مرحلة جديدة للتعاون المصري الصيني بتوسعات المنطقة الصناعية بقناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:53 مساءً -

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التوسعات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والصين. وتشمل المرحلة المقبلة عددا من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة وصناعة السيارات وقطاع النسيج والألياف الكيماوية.

جاء إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المباحثات التي جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية في القاهرة.

ويعكس الاتفاق توجه البلدين نحو توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية والصناعية وتعزيز الاستثمارات الصينية في مصر والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم حركة التجارة والإنتاج والتصدير.

ومن المنتظر أن تفتح المرحلة الثالثة من التوسعات المجال أمام تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات صناعية متنوعة بما يدعم توطين الصناعة ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية في مصر.