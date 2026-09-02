الرئيس السيسي: التنسيق مع الصين ركيزة لخفض توترات المنطقة ومواجهة التحديات الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:53 مساءً -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تواصل تحركاتها من أجل خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز الحلول الدبلوماسية باعتبارها الطريق الأمثل لتسوية الأزمات وتحقيق السلام ودعم جهود التنمية لشعوب المنطقة.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء أن مصر ترحب بتوافق مواقف القاهرة وبكين تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الرئيس إلى استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل دفع جهود تهدئة الأوضاع وخفض حدة التوترات في المنطقة. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع الصين باعتبارها دولة محورية وعضوا دائما في مجلس الأمن.

وشدد السيسي على أن التنسيق المصري الصيني يستهدف دعم جهود خفض التوتر الإقليمي ودفع مسارات التنمية والتعامل مع التحديات الدولية التي تتجاوز قدرة أي دولة منفردة على مواجهتها.

وأكد الرئيس أن اللقاء مع الرئيس الصيني يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن الملفات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار ويدعم جهود التنمية.