وزير الخارجية يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 11:33 صباحاً - بحث الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج فى اتصال هاتفى، مع رفائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل مواصلة وتعزيز التعاون القائم بين مصر والوكالة، فضلاً عن التحضيرات للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمقرر عقده في منتصف سبتمبر الجاري، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

بدر عبد العاطي يثمن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن تقديره للتعاون الوثيق والمستمر بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وثمن وزير الخارجية ما تقدمه الوكالة من دعم فني لمصر في إطار برنامج التعاون الفني، بما يسهم في تطوير البرنامج النووي السلمي المصري، والذي شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية داخل الوكالة.

جروسي يشيد بالتقدم في مشروع محطة الضبعة النووية

من جانبه، أشار مدير عام الوكالة لزيارته الأخيرة لمدينة العلمين ومشاركته في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة النووية، مشيداً بالتعاون الوثيق القائم بين مصر والوكالة، وبالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة، والذي يعد أحد أكبر مشروعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في أفريقيا.

وثمن مستوى التنسيق والتواصل الدوري والمستمر بين الجانبين بشأن مشروع الضبعة، معرباً عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد.