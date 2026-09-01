ضبط عاطلين بالقليوبية بعد ظهورهما في فيديو أثناء تعاطي مخدر الآيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 02:41 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور شخصين أثناء تعاطيهما المواد المخدرة بإحدى المناطق في القليوبية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بالقليوبية، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخصوص، كما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.