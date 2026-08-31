نائب: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الطيران المدني تعزز تنافسية مصر وتدعم الاقتصاد الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 06:33 مساءً - النائب محمد مصطفى كشر: توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير الطيران المدني تعزز تنافسية مصر وتدعم الاقتصاد الوطني النائب محمد مصطفى كشر: توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضع الطيران المدني على مسار التحول إلى منظومة عالمية متكاملة



أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير منظومة الطيران المدني، وتحديث البنية التحتية للمطارات، ورفع كفاءة الخدمات، تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة قطاع الطيران على دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والنقل والخدمات اللوجستية.

وقال كشر، في بيان له، إن مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 40 مليون راكب سنويًا، يعكس رؤية الدولة للتوسع في البنية التحتية بما يتناسب مع النمو المتوقع في حركة السياحة والسفر، مشيرًا إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والتجارة والنقل والخدمات.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مبنى الركاب الجديد، يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المسافرين، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة البيئية.

وأشار كشر إلى أن توجيهات الرئيس بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات، تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار وتدعم تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول والبنية التحتية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن تطوير منظومة الطيران المدني لا يقتصر على تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وإنما يمتد أثره إلى دعم الصناعة الوطنية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وزيادة حركة التجارة والاستثمار، مؤكدًا أهمية تعظيم المكون المحلي في المشروعات المرتبطة بتطوير المطارات، والاستفادة من قدرات الشركات المصرية في أعمال الإنشاء والتجهيز والتكنولوجيا والخدمات.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة رصد شكاوى المسافرين والتعامل معها بسرعة وجدية تعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المواطنين والزائرين، مشددًا على أن استمرار تطوير منظومة الطيران وفق معايير عالمية من شأنه تعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الدولة لترسيخ موقعها كمركز محوري للطيران والنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.