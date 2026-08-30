غدا.. انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 أغسطس 2026 11:37 صباحاً - تنتهى غدا الإثنين 31 أغسطس الجارى امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى لطلبة النظام القديم، حيث يختتم الطلاب امتحانات الدور الثاني بمواد الإحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وتعمل كنترولات الثانوية العامة على انتهاء تصحيح المواد الدراسية لطلبة الثانوية العامة للدور الثانى أول بأول تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع الجارى تمهيدا لتنسيق الجامعات لطلبة الدور الثاني.

تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بدأ اعتبارًا من السبت الموافق 29 أغسطس 2026، استقبال طلبات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026، بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم، وكذلك الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد على شبكة الإنترنت:اضغط هنا

ويستمر تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026.

وتوضح الوزارة أنه سيتم تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول)، لحين تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2026، وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.