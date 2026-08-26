عضو مجلس النواب: توجيهات الرئيس تعزز العدالة وتحمى المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 09:37 مساءً -

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، والاستجابة للمشكلات التي تمس حياتهم اليومية، بالتوازي مع مواصلة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وقال عبده، إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة يمثل خطوة مهمة في إطار المصارحة والشفافية، وإطلاع المواطنين على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، والتحديات التي واجهت الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين ووعيهم بحجم الجهود المبذولة.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن المشروعات العقارية وسرعة تسليم الوحدات وإنشاء المرافق، والتأكيد على احترام العقود المبرمة مع المواطنين، تحمل رسالة واضحة بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على أموالهم، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل بالتعاقدات وعدم السماح بأي ممارسات تضر بمصالح الأسر المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس بشأن مراجعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية تمثل استجابة لمطالب المواطنين، إلى جانب التيسير في سداد المتأخرات، مؤكداً أن ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية سيسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والحد من الاحتكار.

وأوضح عبده أن استكمال مشروعات النقل وتحسين الطرق، والتواصل المباشر للمحافظين مع المواطنين، وإنفاذ القانون ومحاسبة المتجاوزين، تمثل جميعها محاور متكاملة تستهدف حماية المواطن وتحسين الخدمات، مؤكداً أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد أن التنمية الحقيقية ترتبط بتحسين حياة المواطن وصون حقوقه وتحقيق العدالة والانضباط.