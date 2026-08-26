الزمالك يعلن تشكيله الأساسي أمام البنك الأهلى ومهدى سليمان لحراسة المرمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:33 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف - ناصر منسي – عدي الدباغ .

حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

ويقود محمد الغازي الطاقم التحكيمي لمباراة البنك الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من الدوليين يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب كمساعدين، وعمرو السيد حكمًا رابعًا، بينما يتولى الدوليان وائل فرحان وشريف عبد الله مسؤولية تقنية الفيديو.

الزمالك يتفوق على البنك الأهلي في تاريخ المواجهات

التقى الزمالك والبنك الأهلي قبل هذه المواجهة في 12 مباراة سابقة بمختلف البطولات، حقق خلالها الفريق الأبيض 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد للبنك الأهلي، بينما حسم التعادل 4 مواجهات.

وسجل لاعبو الزمالك 19 هدفًا خلال هذه المباريات، فيما أحرز البنك الأهلي 13 هدفًا، في مواجهات اتسمت بالندية والإثارة بين الفريقين.