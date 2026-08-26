النائب رمضان بطيئة يثمن رسائل الرئيس السيسي: تضع حقوق المواطن في مقدمة الأولويات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:33 مساءً - أشاد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، بالرسائل والتوجيهات الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس جاءت كاشفة لحجم التحديات، وحاسمة في الاصطفاف خلف قضايا الوطن وصون حقوق المواطنين.

وأكد بطيئة في تصريحات له، أن حديث الرئيس حول جاهزية القوات المسلحة ووعي الشعب المصري يبعث برسالة طمأنينة كاملة للشارع المصري بأن الأمن القومي في أيدٍ أمينة، وأن الوعي الشعب هو حائط الصد الأول ضد الشائعات ومحاولات إرباك الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن مراجعة عقود المطورين العقاريين وضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة، تبرهن على انحياز القيادة السياسية الصريح لحقوق المواطنين وعدم التهاون مع أي تقصير.

كما أشاد النائب رمضان بطيئة بالقرارات التنفيذية المباشرة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها، التوسع في إنشاء المنافذ الحكومية بمعدل منفذ على الأقل في كل مركز بالجمهورية لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة، ومنع التقديرات الجزافية وتيسير آليات سداد المتأخرات تخفيفًا عن كاهل الأسر المصرية، بجانب أعلان الحكومة إعداد تقرير شامل يعرض إنجازات الدولة وتحدياتها بشفافية أمام الشعب في أكتوبر المقبل.