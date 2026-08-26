سحر صدقى: كلمة الرئيس السيسى فى المولد النبوي تحمل رسالة قوية لبناء الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 07:29 مساءً - أكدت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حملت رسائل وطنية وإنسانية عميقة، تعكس أهمية استلهام القيم النبيلة من السيرة النبوية في مواجهة التحديات وبناء مجتمع أكثر تماسكًا ووعيًا.

وقالت سحر صدقي إن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قيم الرسول الكريم ﷺ يؤكد أن بناء الإنسان المصري وترسيخ الأخلاق والوعي الديني المستنير يمثلان ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيدة بما توليه الدولة من اهتمام بتجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الاعتدال والوسطية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن رسالة المولد النبوي لا تقتصر على الاحتفال، وإنما تمتد إلى تحويل القيم النبوية إلى سلوك يومي يقوم على الرحمة والتسامح والإخلاص والعمل والعطاء، مؤكدة أن هذه المبادئ تمثل أساسًا قويًا لاستقرار المجتمعات وتقدم الدول.

وأشادت النائبة سحر صدقي بتأكيد الرئيس على أهمية الوعي في مواجهة محاولات بث الفتن والشائعات وهدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن وعي المصريين ووحدتهم يمثلان خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية واستقرارها.

وأكدت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية في بناء دولة قوية وآمنة، تجمع بين الحفاظ على ثوابتها الدينية والوطنية والانفتاح على المستقبل، والاستثمار الحقيقي في الإنسان المصري.

واختتمت النائبة سحر صدقي بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، وجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيةً الله أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها الأمن والاستقرار والسلام.