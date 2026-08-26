نائب: توجيهات الرئيس تعكس إدراكه للتحديات وتحمل رسائل طمأنة ومصارحة مع المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:33 مساءً - أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وما تضمنته من تكليفات للحكومة، تعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم بصورة مباشرة وفعالة، كما تؤكد حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متابعة جميع الملفات والجهود المبذولة في جميع القطاعات، والحرص على الشفافية والمصارحة مع الشعب المصري.

وأشار "الحفناوي" إلى أن توجيه الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات وعرضه على المواطنين يمثل تأكيدًا على أهمية التواصل والشفافية، وضرورة أن يشعر المواطن بما يتم تنفيذه من مشروعات وخطط تنموية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل الجاد وتسريع معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن فواتير الكهرباء، خاصة التأكيد على تجنب التقديرات الجزافية وتسهيل سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، موضحًا أن ضبط منظومة الفواتير ومراعاة ظروف المواطنين من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشاد النائب ياسر الحفناوي، بتوجيهات الرئيس لوزارتي النقل والداخلية بشأن تحسين الطرق ورفع مستوى الانضباط المروري، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق لا يكتمل إلا بتحقيق الانضباط والالتزام بالقواعد المرورية، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويحد من الحوادث والتكدسات، وأشار إلى أهمية توجيه الرئيس للحكومة بضبط الأسواق وتشديد المتابعة الميدانية، خاصة في ظل ما يمس حياة المواطنين بشكل مباشر من أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتعامل الحاسم مع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تستغل احتياجاته.

وشدد النائب على أن توجيه الرئيس للمحافظين ووزارة التنمية المحلية بضرورة النزول إلى الشارع وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين يمثل رسالة واضحة بأن حل مشكلات الناس يجب أن يبدأ من الاستماع إليهم والتواجد بينهم، مع سرعة التعامل مع الشكاوى وتسهيل الخدمات والمحاسبة الصارمة لأي مقصر أو مخالف، لافتا إلى حرص القيادة السياسية على تواصل المسؤولين مع المواطنين والوقوف على المشكلات على أرض الواقع.

وأكد الحفناوي، على أن الدولة المصرية تمتلك إرادة حقيقية لمواصلة البناء والتنمية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة ومجلس النواب والمواطنين، والعمل بروح المسؤولية من أجل تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن المصري، مع الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والدفاع عن مقدراته.