الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 03:33 مساءً -

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 156 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، ونٌشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القانون في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في نظم التعليم الحديثة، وتطوير منظومة الدراسة والبرامج الأكاديمية بالكلية الفنية العسكرية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا.

وتعد الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والمتخصصة في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجية، ومرجعًا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في النواحي الحربية.

ويستهدف التعديل مواكبة النظم التعليمية التي اعتمدتها الدولة المصرية، ومنها نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة لمنح الدرجات العلمية، متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها، ومن بينها الحد الأدنى لسنوات الدراسة، وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.

وشملت التعديلات استبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19) من القانون، بما يتيح تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفق أحدث النظم التعليمية، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة.

ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مواصلة تطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية المؤثرة على الأمن القومي بأبعاده المختلفة، بما يسهم في صون البلاد ومواجهة المخاطر والعدائيات التي تهدد أمنها واستقرارها.