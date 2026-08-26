ذروة ارتفاع الحرارة اليوم الأربعاء وانخفاض تدريجي بدءً من الجمعة والعظمى 34 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 02:25 مساءً - تشهد البلاد اليوم الأربعاء ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث كشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموعد تحسن الأجواء خلال الأيام المقبلة.

مشيرا خلال تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، إن ارتفاع درجات الحرارة بدأ منذ أول أمس على أغلب مناطق الجمهورية، موضحا أن اليوم يمثل ذروة الارتفاعات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 38 درجة مئوية في الظل ، مضيفا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة، لتصل إلى نحو 40 أو 41 درجة مئوية في بعض الأوقات، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

وأوضح أن هذه الأجواء ترجع إلى سيطرة منخفض الهند الموسمي، بالتزامن مع كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حبس الرطوبة والحرارة في طبقات قريبة من سطح الأرض.

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تصل إلى 40 درجة مئوية على شمال الصعيد، بينما تتراوح بين 43 و44 درجة على محافظات جنوب الصعيد، مؤكدا أن هذه المعدلات أعلى من المعدلات الطبيعية. وتسود أجواء شديدة الحرارة ورطبة على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترات النهار، مع استمرار هذه الأجواء حتى غد الخميس، على أن تسجل القاهرة نحو 37 درجة مئوية.

ولفت القياتي إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة، لتقترب من معدلاتها الطبيعية، على أن تشهد بداية الأسبوع المقبل عودة كاملة إلى المعدلات الطبيعية. وأوضح أنه اعتبارا من يوم السبت تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 34 و35 درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط واضح للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما يساهم في تحسين الأجواء بصورة كبيرة.

وحذر الدكتور محمود القياتي من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط يوم السبت، نتيجة نشاط الرياح، موضحا أن ارتفاع الأمواج قد يتجاوز 2.5 إلى 3 أمتار، خاصة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط. وأضاف أن نشاط الرياح سيكون واضحا على أغلب محافظات الجمهورية، مع ظهور بعض السحب على مناطق من شمال البلاد، بما يساهم في حجب جزء من أشعة الشمس وتحسين الإحساس بالأجواء.

وأكد القياتي أن الشواطئ على البحر المتوسط تشهد استقرارا تاما اليوم وغدا وحتى نهار الجمعة، موضحا أن ارتفاع الأمواج لن يتجاوز مترين، بما يجعل الشواطئ مهيأة لأعمال الصيد والملاحة والتنزه. وأشار إلى أن التغيرات الجوية تبدأ اعتبارا من يوم السبت مع تغير مصادر الكتل الهوائية، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء، بالتزامن مع نشاط الرياح.

كما أشار المتنبئ الجوي إلى استمرار فرص ظهور الشبورة المائية اليوم وغدا، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية في مناطق شمال الجمهورية، داعيا إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة.

وأكد أن الـ48 ساعة الحالية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية بشكل عام، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بينما تبدأ حالة الطقس في التحسن تدريجيا اعتبارا من الجمعة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح يوم السبت.