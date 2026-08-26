وزير الخارجية: حماس وافقت على تسليم الأسلحة الثقيلة ونرفض تهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 03:33 مساءً -

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مؤكدا في الوقت نفسه رفض القاهرة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأكد وزير الخارجية في حوار تليفزيوني أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، في تطور بارز يتعلق بالترتيبات الخاصة بالملف الفلسطيني.

وشدد على أن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء يمثل "خطا أحمر" بالنسبة إلى مصر، محذرا من أن مثل هذه الخطوة تعني "تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا ان القاهرة تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وفي الملف السوداني، شدد وزير الخارجية على أن مصر لن تسمح بتقسيم السودان، مؤكدا أن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها يمثل "خطا أحمر".

وفي الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية المصري أن القاهرة تعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي وإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.

وفي ما يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، أكد عبد العاطي أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل.